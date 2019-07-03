По Эстонии всей семьей! ТОП-7 интересных мест, которые нужно посетить с ребенком этим летом

Дети постарше и родители могут проявить свою находчивость, быстроту реакции и класс вождения за рулём картинга или на автодроме, получить удовольствие на водных аттракционах, в зале с игровыми автоматами, а также играя в мини гольф или бильярд.

В парке есть кафе и столовая, в которых каждый может найти что-то по вкусу для себя. Но если есть желание принести что-то с собой и пожарить на гриле - пожалуйста! По всей территории парка оборудованы места для шашлыков со столами – вы можете устроить настоящий праздник со своей компанией.

Деревня викингов Vikingite küla

Деревня викингов – это словно гавань спокойствия, прибывая в которую чувствуешь душевный покой и легкое благоговение перед девственной природой.

Эта настоящая старинная деревенька постоянно совершенствуется. Здесь есть всё, что нужно истинному викингу:

- древнее городище, которое защищено от врага благодаря камнеметательной машине и недреманному оку опытного витязя;

- таверна, где каждый день предлагают еду;

- самобытные бани (баня-пещера, можжевеловая баня, финская сауна);

- размещение в главном здании и в лесных домиках.

Деревня викингов предлагает обучающую, захватывающую и вовлекающую в процесс пищу для ума, испытание для духа и приключения из далеких времен для детей и взрослых – от мала до велика.

Страусиная ферма на острове Муху

Страусиная ферма на острове Муху – это супер-интересный зоопарк, в котором есть страусы, зебры, рыжие кенгуру, валлаби, эму, альпаки, пони и кролики. Хозяева хутора Лаасу начали выращивать страусов 20 лет назад – их опыту можно доверять!

Летом в саду работает кафе, где предлагают деликатесы из местных продуктов. Также посетите наш сувенирный магазин – там вы найдете интересные вещи, связанные с животными фермы.

Детям очень нравится кормить страусов с ладони кукурузными зернами.

Всех животных вы увидите вблизи.

Страусиная ферма на острове Муху – это прекрасное место досуга для всей семьи.

Ферма альпак – крупнейшая в Эстонии ферма по разведению альпак!

Любопытные и немного пугливые альпаки с большими глазами и улыбчивой мордочкой поднимают настроение и дарят положительную энергию! На ферме альпак при хуторе Кянну можно посмотреть на перуанских альпак – животных с невероятно мягкой шерстью, которые проводят свои дни на пастбище, жуя траву. Когда на ферму приходят гости, альпаки выстраиваются за изгородью и вытягивают свои шеи в ожидании угощения. На хуторе вы можете погладить альпак и угостить их вкусностями. Кроме альпак, на ферме вы также можете посмотреть на милых карликовых козочек, мини-овечек, ангорских кроликов и кур.