Большинство людей не знают об этом месте: как за считанные секунды попасть из Нарвы в Ивангород

Пограничный пункт Нарва-1

Через этот пункт границу можно пересекать 24 часа в сутки 7 дней в неделю на автомобиле, автобусе, фуре или пешком. Почти все пешеходы выбирают его, потому что он находится недалеко от главных торговых центров и ресторанов Нарвы. Вход со стороны главной площади города. Рядом много пунктов обмена валюты, работающих круглосуточно. Выход в Ивангород тоже удобный. За несколько минут попадаешь в самый центр города, где есть отель, рынок, автобусный вокзал и автобусная остановка.

Петровская площадь в Нарве, где находится пограничный пункт Нарва-1. ФОТО: Nikolai Andrejev

Со стороны Эстонии на границе всегда работает, как правило, минимум 2 окна. Чуть реже 3, в особых случаях все 4. Со стороны России, как правило, тоже 2 окна, в особых случаях - 3. Пограничники работают быстрее, чем в пункте Нарва-2, очередь двигается довольно быстро (в спокойный день границу можно пройти за 10-15 минут), но иногда народу очень много, приходится постоять, в праздники прохождение двух границ может занять около 45-60 минут.

Пограничный пункт Нарва-2 (Козе 6, Нарва) открыт с 8.00 до 20.00

Здесь прохождение границы пешком занимает, как правило, 5-10 минут. Рекорд - 3 минуты!

Границу можно пересекать исключительно пешком семь дней в неделю в указанное выше время. Пересекая границу через пограничный пункт Нарва-2, с собой может быть только товар некоммерческого характера.

Пункт находится на окраине Нарвы, туда с сумками придется добираться либо на такси, либо на автобусе. Проходя границу, попадаешь на окраину Ивангорода, откуда тоже придется добираться на такси до пункта назначения.

Из-за отсутствия большого количества пешеходов у пограничников есть больше времени для каждого человека. Здесь могут задавать дополнительные вопросы и с вероятностью 99,9 процентов у вас проверят сумки, что тоже займет время.

Налогово-таможенный департамент напоминает:

При наличии у вас товаров для продали, для пересечения границы необходимо использовать пограничный пункт Нарва-1.

По словам руководителя Восточного таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемара Линно, пересечение границы через пограничный пункт Нарва-2, то есть, на мосту в районе Кренгольма, открыто для всех людей, которые идут пешком и у них нет с собой декларируемого товара. «В последние недели участились ситуации, когда мы должны были отправлять людей в пограничный пункт Нарва-1, поскольку у них имелся декларируемый товар или частота их пересечения границы указывает на их деятельность коммерческого характера», – добавил Линно.

Пограничный пункт в Нарве. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov

«Мы эффективно сотрудничаем также с российской таможней и если на некоторые группы товаров распространяются ограничения со стороны российской таможни, то мы рекомендуем человеку использовать в качестве приоритета пограничный пункт Нарва-1, чтобы избежать возможных недоразумений», – сказал Линно.

Пересекая границу через пограничный пункт Нарва-2, с собой может быть только товар некоммерческого характера. Под этим подразумеваются только вещи пассажира или членов его семьи как для личного использования, так и в качестве подарка, при этом характер и количество этих вещей не указывают на их коммерческое назначение. Если у таможенников или пограничников возникнет подозрение, что обстоятельства пересечения границы указывают на деятельность коммерческого характера, то человек будет отправлен в пограничный пункт Нарва-1.