Фото: Ксению Собчак раскритиковали за любовь к пластике

Новый снимок телеведущей вызвал оживленные обсуждения в сети. Большинство пользователей сочли, что звезда портит свою внешность, прибегая к «уколам красоты», пишет Пятый канал.
Известная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало противоречивые мнения у подписчиков. Если одни, как и прежде, оставили под публикацией множество комплиментов и выразили восхищение красотой светской львицы, то другие раскритиковали внешность звезды в пух и прах, пишет Утро.ру.
Подписчики отметили, что в свои 37 лет теледива выглядит гораздо старше, а все потому что слишком часто делает пластические процедуры. Фанаты считают, что Собчак сгубила свою красоту уколами ботокса, и теперь даже с ярким макияжем выглядит вовсе не привлекательно. В своих комментариях поклонники не стали подбирать вежливых выражений и высказали все, что думают.
«Сколько этот крокодил сделал пластики!»; «Ужасное фото!»; «Этюд под названием: Размазанное, лохматое чудо в халате?»; «Старая мымра»; «Ужасный макияж!»; «Сколько ботокса!» — написали фолловеры.