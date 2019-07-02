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У известного эстонского актера пропал без вести сын
Отец просит помощи

Орм Сельямаа пропал без вести в Стокгольме

ФОТО: Facebook

Эстонский кукловод Хейно Сельямаа просит помощи в поиске сына в Facebook, пишет Elu24. Сын не вернулся с музыкального фестиваля в Стокгольме, который проходил в выходные дни.

«Орм Сельямаа не вернулся из Стокгольма, куда уезжал  на музыкальный фестиваль (прошлые выходные). Его телефон был найден на одной из улиц Стокгольма, - написал опечаленный отец однокласснику Орма. - Не могли бы вы написать всем его друзьям об этом, может, кто-то что- то знает, потому что я жду любого известия о сыне».

Портал Elu24 также связался с безутешным отцом, чтобы узнать, когда он последний раз разговаривал со своим сыном. Хейно ответил, что в последний раз слышал голос Орма 25 июня. А об исчезновении сына он узнал прошлой ночью, когда о несчастье сообщила мать Орма.

Пост в социальной сети об исчезновении Орма

ФОТО: Facebook

Все, кто может что-то знать о местонахождении Орма, напишите Хейно Сельямаа под этому имейлу: seljamaa@gmail.com. 

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