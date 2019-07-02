Новый поворот в скандале с Аллой Пугачевой: из-за нее увольняют директора вокзала

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми уже приехали в Юрмалу, где наслаждаются отдыхом. Но поклонники продолжают обсуждать недавний скандал на вокзале в Москве, сообщает 7дней.ру.
Дело в том, что до Рижского взморья Пугачева путешествует обычно в персональном вагоне. Одному из очевидцев удалось заснять на видео приезд Примадонны на московский вокзал. Артистку довезли на авто представительского класса к самому вагону. Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону.
В Сети появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало осуждение. «А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно всё?», «Как президента провожают, смешно», «На перрон на машине? Так всем можно что ли?» — возмутились поклонники Примадонны.
Но теперь скандал приобрел новый поворот: не исключено, что пострадает директор Рижского вокзала в Москве, где вся эта история произошла. Как сообщил в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, директора должны уволить. «Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан» — заявил Разин.
Если это действительно произойдет, на семью Пугачевой обрушится еще большая волна негодования. Одно дело — возмущение фанатов, другое - если из-за прихоти звезды пострадает реальный человек.