Новый поворот в скандале с Аллой Пугачевой: из-за нее увольняют директора вокзала

Дело в том, что до Рижского взморья Пугачева путешествует обычно в персональном вагоне. Одному из очевидцев удалось заснять на видео приезд Примадонны на московский вокзал. Артистку довезли на авто представительского класса к самому вагону. Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону.

В Сети появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало осуждение. «А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно всё?», «Как президента провожают, смешно», «На перрон на машине? Так всем можно что ли?» — возмутились поклонники Примадонны.

Но теперь скандал приобрел новый поворот: не исключено, что пострадает директор Рижского вокзала в Москве, где вся эта история произошла. Как сообщил в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, директора должны уволить. «Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан» — заявил Разин.