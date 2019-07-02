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Семь правил этикета, которые вы нарушаете и даже не догадываетесь об этом

Этикет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitriy Shironosov / PantherMedia / Dmitriy Shironosov

Как нужно передавать соль, представлять людей и вести себя во время тоста на самом деле, рассказывает Zen.yandex.ru.

1. Вы неверно передаете соль

Когда вы сидите за столом и кто-то просит вас передать соль, всегда передавайте еt вместе с перцем. Так советует консультант по этикету из Калифорнии Мэриэнн Паркер. По еt словам, в некоторых кругах это может быть проверкой вашего уровня этикета.

2. Вы слишком рано берете хлеб из корзинки

Всегда сначала предлагайте хлеб соседу справа и слева. И только потом берите кусочек для себя.

3. Вы чокаетесь во время тостов

Так всегда делают в фильмах, но это неправильно. Согласно этикету, нужно просто поднять бокал.

4. Вы отпиваете из бокала после тоста в вашу честь

Казалось бы, когда произносят тост в вашу честь, нужно выпить вместе со всеми. Но это заблуждение. Держите бокал в руке, но не отпивайте.

5. Вы пренебрегаете статусом, когда представляете людей друг другу

Распространенная ошибка в деловом этикете происходит при представлении незнакомых людей. По правилам, сначала нужно назвать вышестоящего по должности, упомянув его звание или степень. Например: «Президент Иванов, это вице-президент Петров». 

6. Вы смотрите в глаза собеседнику, когда отпиваете из бокала

Не поднимайте взгляд, пока отпиваете свой напиток. Просто смотрите в бокал. Это удобнее и с практической точки зрения. Так у вас меньше шансов облиться и оказаться в неловкой ситуации.

7. Вы неправильно оставляете после себя штанги в спортзале

Хорошим тоном считается не только брать с собой полотенце, чтобы вытирать пот, но и фиксировать штангу на низкой позиции после использования. Тогда следующий человек не получит травму, пытаясь поднять слишком тяжелый вес.

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