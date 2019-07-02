Семь правил этикета, которые вы нарушаете и даже не догадываетесь об этом

Как нужно передавать соль, представлять людей и вести себя во время тоста на самом деле, рассказывает Zen.yandex.ru.
1. Вы неверно передаете соль
Когда вы сидите за столом и кто-то просит вас передать соль, всегда передавайте еt вместе с перцем. Так советует консультант по этикету из Калифорнии Мэриэнн Паркер. По еt словам, в некоторых кругах это может быть проверкой вашего уровня этикета.
2. Вы слишком рано берете хлеб из корзинки
Всегда сначала предлагайте хлеб соседу справа и слева. И только потом берите кусочек для себя.
3. Вы чокаетесь во время тостов
Так всегда делают в фильмах, но это неправильно. Согласно этикету, нужно просто поднять бокал.
4. Вы отпиваете из бокала после тоста в вашу честь
Казалось бы, когда произносят тост в вашу честь, нужно выпить вместе со всеми. Но это заблуждение. Держите бокал в руке, но не отпивайте.
5. Вы пренебрегаете статусом, когда представляете людей друг другу
Распространенная ошибка в деловом этикете происходит при представлении незнакомых людей. По правилам, сначала нужно назвать вышестоящего по должности, упомянув его звание или степень. Например: «Президент Иванов, это вице-президент Петров».
6. Вы смотрите в глаза собеседнику, когда отпиваете из бокала
Не поднимайте взгляд, пока отпиваете свой напиток. Просто смотрите в бокал. Это удобнее и с практической точки зрения. Так у вас меньше шансов облиться и оказаться в неловкой ситуации.
7. Вы неправильно оставляете после себя штанги в спортзале
Хорошим тоном считается не только брать с собой полотенце, чтобы вытирать пот, но и фиксировать штангу на низкой позиции после использования. Тогда следующий человек не получит травму, пытаясь поднять слишком тяжелый вес.