Валерий Леонтьев рассказал о депрессии и проблемах с алкоголем

Известный российский певец Валерий Леонтьев рассказал, что страдал от глубокой депрессии во времена, когда его не пускали на сцену. От душевного недуга артист «лечился» алкоголем. Однако быстро понял, что до добра такая «медицина» не доведет. Об этом сообщает Starhit.ru.
Из-за ярких нарядов и необычных текстов в 80-е музыканта называли «неформатом» и подвергали жесткой цензуре. Постоянная критика и отмена концертов довели певца до морального истощения. Артист начал топить горе в бутылке.
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Сейчас Валерий Леонтьев — признанная звезда. Несмотря на свои перфомансы, вне сцены музыкант предпочитает избегать внимания папарацци и излишних эмоций даже со стороны близких.
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Нечастые уикенды Валерий Леонтьев проводит в одиночестве, читая книги или просматривая фильмы.