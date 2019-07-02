Цыганское пророчество на июль 2019: неожиданный финансовый взлет, любовь с первого взгляда и невероятный успех знаков Зодиака

Июль будет опасным и одновременно прорывным периодом, так как он начинается с Солнечного затмения в Новолуние 2 июля, переходит в Лунное затмение 16 июля и заканчивается Новолунием 31 июля. Коридор затмений способен спутать все карты, вознести до небес или обрушить на землю, разбивая вдребезги иллюзии и планы, пишет Esotericblog.ru.

Со 2 по 15 июля старайтесь держаться корней. Проводите больше времени с родными людьми, участвуйте в совместных мероприятиях, поддерживайте и помогайте друг другу. Кровные узы в этот период выступают неким оберегом, который защитит от разрушающих энергетических выплесков, предостережет от необдуманных поступков и даст защиту рода.

С 16 по 29 июля – лучшее время, чтобы наслаждаться добычей и результатами тяжелого и кропотливого труда. Награда найдет героя и вы, наконец, сможете получить реальную материальную отдачу от всех своих проектов. Но с другой стороны, есть большая вероятность провала в случае, если мы расслабимся и слишком сильно отклонимся от намеченного курса. Радуйтесь, но не сдавайте позиций и бейте в цель с прежним усердием.

С 31 июля по 5 августа - будьте начеку! Второе Новолуние за этот месяц будет происходить в знаке Льва и обязательно вызовет хаос энергий, в дополнение к которому начнется ретроградное движение Меркурия. Лев – творческая натура и самый лучший способ продержаться на плаву и не выпасть из равновесия, это творческий подход во всех ваших делах.

Рекомендации на ИЮЛЬ 2019 для знаков Зодиака:

Июль будет полон сюрпризов, и не всегда они будут нести положительные изменения. Постарайтесь вдумчиво подходить к решению важных вопросов, не занимайтесь крупными вложениями и по возможности избегайте конфликтных ситуаций.

Чем легче и доброжелательнее будет ваше отношение к миру, тем меньше испытаний свалится на вашу голову.

Близнецы и Раки в июле обретут счастье в личной жизни и, наконец, смогут почувствовать долгожданное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Надежный тыл, внимание, забота и любовь – это то, что сделает вас по-настоящему счастливыми.

Девы и Козероги обнаружат целый ворох проблем и ощутят полное нежелание что-либо с этим делать. Не всё так страшно, как кажется, иногда разум рисует нам картинки, в разы превосходящие реальные масштабы трудностей, поэтому послушайте свою интуицию и просто переждите это время. Большинство проблем исчезнут сами по себе, как страшный сон.

Овны, как всегда, активны, агрессивны и полны желания ринуться в бой. Вы будете невероятно успешны, но все же, иногда, берите небольшие паузы и думайте, те ли стены вы сносите.

Львы и Скорпионы сумеют вырваться из замкнутого круга проблем и ощутят невероятный прилив сил и желание двигаться вперед, несмотря ни на что. Удача будет на вашей стороне, а успех во всех начинаниях станет хорошим стимулом для достижения еще более трудных целей. Финансовый взлет прогнозируется в начале следующего месяца, но для этого вы должны хорошо поработать.

Рыб и Водолеев ожидает период становления и определения себя в этом мире. Вас будет бросать то в одну, то в другую сторону, вы долго будете обдумывать свои цели на будущее и разбираться с путями их достижения. Все ваши метания закончатся успешной реализацией планов и получением желаемого.

Стрельцы и Весы будут находиться в водовороте событий, которые, как в кино, будут мелькать перед глазами, и вы с удивлением сможете наблюдать, как ваша жизнь меняется независимо от вас. Относитесь бережно к деньгам, не вступайте в сомнительные проекты и не давайте в долг, тогда ваши доходы будут приумножаться, и радовать стабильностью.

Тельцы будут невероятно креативны и харизматичны. Ваш ум и умение поддерживать интересную беседу будут собирать вокруг вас большое количество людей. Задумайтесь о каком-то коллективном проекте, работа в команде сможет принести ощутимые доходы и вывести ваше дело на новый уровень.