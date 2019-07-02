Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь. Эта информация распространилась после того, как папарацци засняли ее входящей в здание больницы в Лос-Анджелесе, сообщает 7дней.ру.
А днем раньше Джоли неожиданно и внепланово покинула съемочную площадку в Мексике. По всей видимости, ей пришлось пойти на это, чтобы решить какую-то проблему, связанную с ее здоровьем. Ведь ранее актриса признавалась, что очень дорожит своей новой работой — ролью главной героини в криминальном триллере «Те, кто хотят видеть меня мертвой».
Это сообщение вызвало особенную обеспокоенность поклонников Анджелины еще и потому, что совсем недавно — чуть больше недели назад — актриса пережила еще один кризис. Тогда, во время своего визита в Колумбию, она потеряла сознание, ее долго не могли привести в себя. Команда Джоли настояла на том, чтобы она легла в больницу на обследование. Однако Анджелина сбежала оттуда, не дожидаясь результатов анализов. А потом актриса категорически отказалась сообщить, что именно не в порядке с ее здоровьем.
Теперь все боятся, что отъезд Джоли со съемок и ее неожиданный визит в госпиталь связан с обострением ее прежней проблемы. Если еще принять во внимание то, как выглядит сейчас Джоли, то картина получается просто пугающая. Ведь Анджелина настолько исхудала, что ей приходится все время носить одежды чрезвычайно свободного фасона, под которыми она прячет свою фигуру. Недавно она нечаянно продемонстрировала общественности исхудавшие руки, и на них было просто страшно смотреть. Это просто кости, обтянутые кожей, с выступающими под ней венами… Все это невольно наводит на мысль о возможной серьезной болезни актрисы.