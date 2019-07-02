Анджелина Джоли снова попала в больницу

А днем раньше Джоли неожиданно и внепланово покинула съемочную площадку в Мексике. По всей видимости, ей пришлось пойти на это, чтобы решить какую-то проблему, связанную с ее здоровьем. Ведь ранее актриса признавалась, что очень дорожит своей новой работой — ролью главной героини в криминальном триллере «Те, кто хотят видеть меня мертвой».

Это сообщение вызвало особенную обеспокоенность поклонников Анджелины еще и потому, что совсем недавно — чуть больше недели назад — актриса пережила еще один кризис. Тогда, во время своего визита в Колумбию, она потеряла сознание, ее долго не могли привести в себя. Команда Джоли настояла на том, чтобы она легла в больницу на обследование. Однако Анджелина сбежала оттуда, не дожидаясь результатов анализов. А потом актриса категорически отказалась сообщить, что именно не в порядке с ее здоровьем.