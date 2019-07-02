Вт, 2.07.2019
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  • Обворожительная и дико сексуальная. Эстонская модель Диана Хапрова порадовала горячими фото

Обворожительная и дико сексуальная. Эстонская модель Диана Хапрова порадовала горячими фото

Диана Хапрова с фотографом из Санкт-Петербурга Людой Милой

ФОТО: Instagram

Эстонская модель Диана Хапрова опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные петербургским фотографом Людой Милой.

Люда Милая приезжала в Таллинн с мастер-классом - обучала наших начинающих и уже опытных мастеров фотографии, как работать со светом, как грамотно и выгодно искать позы. По словам Дианы Хапровой, ей «посчастливилось быть моделью и познакомиться с Людой».

На Instagram-страничке Люды Милой написано: «Про женскую красоту без платья». Она хорошо известна как модельный и свадебный фотограф, а ее работы - это настоящее искусство.

Диана Хапрова

ФОТО: Instagram

Наглядный результат мастер-класса - вот эти потрясающие фото Дианы Хапровой.

Диана Хапрова

ФОТО: Instagram

Одну из этих великолепных фотографий Диана подписала: «Добродетельная женщина - та, которую природа сотворила самой страстной, а рассудок сделал самой холодной». Над образом Дианы работала Катерина Лынник.

Диана Хапрова

ФОТО: Instagram

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