Неужели скоро 50 лет? Лера Кудрявцева в купальнике выглядит феерично

Звезда голубого экрана для многих девушек является примером для подражания. И не зря. Артистка, которой через два года исполняется 50 лет, выглядит просто прекрасно.

Кудрявцева похвасталась сразу несколькими соблазнительными снимками, на которых позирует в купальнике. Она продемонстрировала фанатам почти идеальную фигуру: пышные формы и стройные ножки. Фигура ведущей заслуживает похвалу. Самое интересное, что Лера почти не прикладывает усилия, чтобы быть стройной и подтянутой. Занятия в спортзале ей противопоказаны из-за проблем со спиной. А диеты телезвезда просто не любит.

На днях Кудрявцева призналась, что любит есть по ночам. Это только одна из списка ее «дурных» привычек. Тем не менее, ей удается сохранять прекрасную фигуру. Как? На этот вопрос поклонники пока не получили от Леры ответ. Впрочем, возможно, в будущем она все-таки раскроет свои секреты красоты.