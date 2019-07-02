Любовь Толкалина оставила из одежды лишь прозрачную ткань

В кадре бывшая супруга Егора Кончаловского стоит спиной к объективу на огромном валуне. На фоне мягкие волны и ослепляющие лучи солнца.

Тело киноактрисы прикрывает лишь тонкая белая туника, через которую пробивается свет, и от этого она просвечивает насквозь. "Сила, знание, полная защищенность, уверенность в абсолютном счастье, танцы, дыхание полной грудью и улыбка и любовь вся, которая нужна сердцу и телу", – подписала снимок знаменитость.

Поклонникам пикантное фото пришлось по душе. Как сообщает "Комсомольская правда", первым делом подписчики отметили стройные ноги Любови. "Судя по ее ногам, эту девочку в свое время точно аист принес", "А ноги-то красивые, ровные!", "Опять эти длинные, бесконечные ноги", – восхищались фанаты .

"Светлого человека и солнце любит, подчеркивая все линии тела и всю многогранность души",

– отметила поклонница.

Пара человек все-таки внесли каплю негатива в общую картину мира и добра. "В своем репертуаре. Странная женщина, странная", "Ты заколебала своими голыми телесами! Прикройся уже!", – негодовали критики.