Елизавета II пошла на поводу у Меган Маркл

Церемония будет носить частный характер и пресса на нее допущена не будет. Так что единственные снимки, которые получит возможность увидеть публика, будут сделаны королевским фотографом. Причем, опубликованы они будут не сразу, а не раньше, чем через день.

На самом деле, все это означает, что Меган удалось отстоять, по большей части, свою позицию в споре с королевой Елизаветой. Ведь как сообщалось ранее, Маркл заявила о своем нежелании соблюдать одну из главных королевских традиций. Меган пожелала, чтобы крещение ее малыша Арчи стало не официальной, с большим количеством приглашенных гостей, а сугубо частной церемонией. И хотя все думали, что у Меган ничего не получится, ей каким-то образом удалось переубедить королеву.

Маркл удалось добиться того, что церемонию перенесли из большой часовни замка — St. George’s Chapel в маленькую, которую обычно использует только королева и самые близкие из ее родственников. Именно в этой часовне, построенной в середине 19 века для королевы Виктории, и соберутся гости. Причем, по просьбе Меган, их количество будет заметно ограничено по сравнению с традицией. На церемонию приглашены только избранные члены семьи королевы, а также крестные юного Арчи. Более того, хотя обычно в СМИ в тот же день появляется целая серия кадров, сделанных на крещении, на этот раз фанатам придется подождать. Как было объявлено, Меган и Гарри хотят сначала сами насладиться важным моментом в жизни их малыша, а уже потом делиться своей радостью со всеми.