Джейсон Стэтхем присоединился к Bottle Cap Challenge, открыв бутылку ударом ноги

Суть флешмоба проста: необходимо при помощи удара ногой с разворота отвинтить крышку у бутылки. Запустили "вирус" дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру.

К слову, тот отлично справился с поставленной задачей и предложил проделать то же самое Стэтхему. Естественно, что актёр не растерялся и выполнил трюк в шикарном стиле.

В комментариях под постом Стэтхема самые разные подписчики делятся своей версией выполнения данного трюка. Удивить всех смог тренер по карате Сет Адамс, который поставил бутылку на голову тренировочного манекена и смог сбить крышку.