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Джейсон Стэтхем присоединился к Bottle Cap Challenge, открыв бутылку ударом ноги

Jason Statham

ФОТО: Fred Prouser / Reuters / Scanpix

Британский актёр Джейсон Стэтхем присоединился к Bottle Cap Challenge, участниками которого стали многие звезды, пишет Лайф.

Суть флешмоба проста: необходимо при помощи удара ногой с разворота отвинтить крышку у бутылки. Запустили "вирус" дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, тот отлично справился с поставленной задачей и предложил проделать то же самое Стэтхему. Естественно, что актёр не растерялся и выполнил трюк в шикарном стиле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях под постом Стэтхема самые разные подписчики делятся своей версией выполнения данного трюка. Удивить всех смог тренер по карате Сет Адамс, который поставил бутылку на голову тренировочного манекена и смог сбить крышку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что эстафету уже приняли многие американские звёзды кино и спорта, в числе которых оказался Гай Ричи.

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