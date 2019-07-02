В саду дома в Лондоне нашли тело человека, выпавшего из отсека шасси при посадке самолета

Полиция считает, что покойный был безбилетником и выпал при открытии шасси прилетающего в аэропорт Хитроу рейса Kenya Airways, пишет Elu24.
30 июня в саду одного из домов в Лондоне нашли тело мужчины, который выпал из отсека шасси при посадке самолета Kenya Airways в аэропорту Хитроу. Об этом сообщила пресс-служба полиции Лондона, рассказывает gordonua.com.
Тело мужчины неизвестного возраста было обнаружено в районе Клэпам на юге Лондона. Полиция работает над установлением личности погибшего. Правоохранители считают, что смерть произошла в результате несчастного случая.
«На данный момент полиция считает, что мужчина был безбилетником и вывалился из отсека шасси», – заявили в полиции.
В отсеке шасси самолета Kenya Airways, когда он приземлился в аэропорту, были обнаружены сумка, вода и немного еды.
По данным Daily Mail, пассажир рейса из Найроби замерз насмерть. В авиакомпании считают смерть неизвестного несчастным случаем и заверили, что сотрудничают с британскими и кенийскими властями.
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