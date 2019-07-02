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В центр Венеции только за деньги. Власти введут платный въезд в город

Венеция.

ФОТО: Sergey Borisov/PantherMedia / Scanpix

Собранные налоги пойдут на благоустройство города, а также уборку улиц и каналов, пишет Лайф.

Введение платного въезда в центр города, которое должно было начаться в Венеции в мае этого года, переносится на 1 января 2020-го. Такое решение было принято в джунте, исполнительном административном органе города.

К тому, что именно такими мерами необходимо ограничить турпоток, власти пришли еще в декабре 2018 года. Согласно изначальному плану, собранные деньги пойдут на содержание города, уборку мусора и чистку каналов.

Ранее речь шла о введении обязательной платы в размере трех евро со всех туристов, кроме тех, кто собирался на отдых в область Венето. Однако механизм взимания налога не был до конца проработан, в связи с этим введение налога было отсрочено.

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