В центр Венеции только за деньги. Власти введут платный въезд в город

К тому, что именно такими мерами необходимо ограничить турпоток, власти пришли еще в декабре 2018 года. Согласно изначальному плану, собранные деньги пойдут на содержание города, уборку мусора и чистку каналов.

Ранее речь шла о введении обязательной платы в размере трех евро со всех туристов, кроме тех, кто собирался на отдых в область Венето. Однако механизм взимания налога не был до конца проработан, в связи с этим введение налога было отсрочено.