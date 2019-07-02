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  • Фото: Александр Ревва с женой и дочерьми отдыхает в Барселоне

Фото: Александр Ревва с женой и дочерьми отдыхает в Барселоне

Александр Ревва

ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / Sputnik

Шоумен поделился с подписчиками снимками, сделанными во время отпуска, пишет Пятый канал.

Александр Ревва, он же «Артур Пирожков», в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото, сделанные во время отпуска в Испании. В Барселоне 44-летняя знаменитость отдыхает вместе с супругой Анжеликой и двумя дочерями — Алисой и Амели.

«Друзья! Угадайте, в каком я сейчас городе и с кем наслаждаюсь жизнью?», — так озаглавил пост Александр Ревва.

Александр Ревва с семьей

ФОТО: Instagram

Стоит отметить, что жена шоумена Анжелика Ревва, на своей странице выложила аналогичное фото, но рассказала о поездке чуть больше, чем глава семейства. «Наконец-то вместе. Осуществляем папину мечту», — написала Анжелика Ревва.

Подписчики Александра Реввы и его супруги оставили массу восторженных комментариев под постами, пожелав семейству хорошего отдыха.

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