Фото: Александр Ревва с женой и дочерьми отдыхает в Барселоне

Александр Ревва, он же «Артур Пирожков», в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото, сделанные во время отпуска в Испании. В Барселоне 44-летняя знаменитость отдыхает вместе с супругой Анжеликой и двумя дочерями — Алисой и Амели.

«Друзья! Угадайте, в каком я сейчас городе и с кем наслаждаюсь жизнью?», — так озаглавил пост Александр Ревва.

Александр Ревва с семьей ФОТО: Instagram

Стоит отметить, что жена шоумена Анжелика Ревва, на своей странице выложила аналогичное фото, но рассказала о поездке чуть больше, чем глава семейства. «Наконец-то вместе. Осуществляем папину мечту», — написала Анжелика Ревва.