Горячая как пожар! Хулиганка Майли Сайрус выбрала для сцены ультра-дерзкий образ

Майли Сайрус стала одним из артистов, выступивших на легендарной сцене фестиваля Glastonbury, который в этом году посетили свыше 200 тысяч человек. Знаменитость устроила настоящий перфоманс — во время выступления она показывала язык на камеру, а также в одним из моментов чуть не сняла с себя топ.