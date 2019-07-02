Горячая как пожар! Хулиганка Майли Сайрус выбрала для сцены ультра-дерзкий образ
26-летняя певица и актриса появилась на культовом британском фестивале Glastonbury. Звезда примерила дерзкий образ.
Майли Сайрус стала одним из артистов, выступивших на легендарной сцене фестиваля Glastonbury, который в этом году посетили свыше 200 тысяч человек. Знаменитость устроила настоящий перфоманс — во время выступления она показывала язык на камеру, а также в одним из моментов чуть не сняла с себя топ.
Майли выглядела в стиле рок-звезды восьмидесятых — она надела короткий белый топ и лаковые облегающие брюки с завышенной талией. Свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и многочисленными украшениями Chanel и Dior. Майли также воссоздала дерзкий бьюти-образ — она сделала мокрую укладку и яркий макияж с акцентом на глаза.
Помимо Майли на фестивале выступили Джанет Джексон, Кайли Миноуг, Крис Мартин и другие музыкальные исполнители.
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