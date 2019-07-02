Сати Казанова «сделала» себе огромные губы, чем шокировала мужа

Сати Казанова вчерашний день провела в образе гламурной дивы. С помощью специального приложения артистка увеличила себе губы в несколько раз и в таком виде записывала видео для фанатов. Исполнительнице показалось забавным то, как она выглядит с «новыми» чертами лица. А вот ее мужу Стефано Тиоццо, с которым она сейчас отдыхает в Греции, и поклонникам это совершенно не понравилось, рассказывает 7дней.ру.
«Муж говорит, что я выгляжу как больная. А мне кажется, он просто ничего не понимает. Эти губы прекрасны, и я могла бы поцеловать ими всю планету», — рассказала Сати. После она устроила опрос среди фанатов. Но они оказались на стороне супруга исполнительницы. Только пять процентов проголосовавших посчитало, что Казановой идут очень пухлые губы.
Похоже, очень хорошо, что Сати по-настоящему не провела эксперимент со своей внешностью. Иначе ей бы пришлось бы постоянно выслушивать критику в свой адрес.
Сати, к слову, одна из немногих артисток, кто действительно работает над тем, чтобы сохранять естественную красоту. Буквально на днях она рассказала, что решила полностью отказаться от инъекций. Певица не будет делать «уколы красоты». Казанова решила заменить эти процедуры лицевой гимнастикой. Кстати, это решение навело поклонников на мысль, что Сати может быть беременна. Девушки часто отказываются от посещения кабинета косметолога на время «ожидания». Будущим мамочкам не рекомендованы многие процедуры.