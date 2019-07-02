Рак – не приговор: как звезда «Экипажа» пытается победить смерть

Звезда «Экипажа» и «Чародеев» ушла из кинематографа в 90-е и стала чиновником. В последние месяцы Александра Яковлева не выходила в свет и только на программе «Привет, Андрей!» призналась, что два года борется с раком. Сегодня актриса отмечает 62-летие, рассказывает «Стархит».
Артистку с детства готовили стать звездой. Александра Яковлева оправдала ожидания родственников и прославилась, сыграв в картинах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи». Привлекательной блондинке постоянно приписывали романы с коллегами, но в личной жизни актрисы не все шло гладко: браки Яковлевой закончились разводами.
Актриса потеряла близких родственников, а позже — лишилась работы, но это не сломило ее. С уходом из кино Яковлева стала чиновником и способствовала культурному развитию родного Калининграде. Но артистка столкнулась с новой бедой: у нее обнаружили онкологическое заболевание.
Словно гром среди ясного неба прозвучало известие о срочной госпитализации звезды кино в феврале этого года. Позднее Яковлева говорила, что все в порядке, а врачи вовсе не приезжали к ней домой. Но недавно артистка все же решилась на серьезное заявление. В эфире программы «Привет, Андрей!» она призналась, что уже два года борется с онкологическим заболеванием.
«Моей дочке позвонили и сказали: «Забирай маму из больницы, ей осталось всего три месяца». И стало так страшно! Ведь умирать не хочется! Профессор, которая вытащила меня, сказала: «Нет, у тебя, конечно, все очень серьезно в диагнозе, но давай бороться», — поделилась артистка.
В жизни Яковлевой настала черная полоса: она впала в депрессию, но затем осознала, что не должна опускать рук. В нелегкой борьбе с раком Александра Евгеньевна потеряла 20 килограммов. Актриса не находила себе места и поняла, что единственной отдушиной для нее может стать творчество. Драматург Татьяна Москвина поставила пьесу специально для бенефиса звезды кино. «Приходите на спектакль, ведь человек живет, когда его обожают», — просила артистка поклонников.
19 июня Яковлева впервые за долгое время вышла на сцену, сыграв в комедии «Две женщины и лейтенант». Зал был полон, и аплодисменты не смолкали с окончанием пьесы. Реакция зрителей до слез тронула Александру, но она не смогла надолго задержаться на сцене, так как слишком устала после двухчасового действия. Болезнь отнимает у артистки много сил, но она была счастлива почувствовать, что все еще нужна людям.