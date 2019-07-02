Роберт Паттинсон извинился за шутку про мастурбацию и собаку…

За роль в фильме «Хорошее время» Роберту Паттинсону (31) прочат награду Каннского кинофестиваля, а вот званием «юморист года» он точно похвастаться не сможет, передает PeopleTalk.
Когда на шоу Джимми Киммела ведущий заговорил про фильм, Роберт внезапно заявил:
Там должна была быть такая сцена, когда дилер вламывается в комнату, а я мастурбирую собаке, но я отказался в ней сниматься.
Тогда Паттинсона осудили все фонды защиты окружающей среды, но в конечном итоге оказалось, что это была всего лишь страшно нелепая шутка актера, за которую ему, конечно, пришлось извиниться.
То, что я рассказал Джимми Киммелу прошлой ночью, почему-то просто из меня вырвалось. Я не подумал, что кто-то может принять это всерьез. Все мы обожаем животных, и, очевидно, не сделали бы ничего, что может нанести им вред. Все, кто работал над «Хорошим временем» — абсолютные профессионалы своего дела, и мы собрались вместе, чтобы сделать фильм, которым я бесконечно горжусь. Мне стыдно за то, что я сказал, потому что все, чего я хотел – это рассмешить, смутить и обескуражить Джимми,
— заявил Паттинсон изданию IndieWire.
Что интересно, Роберта не поняли даже PETA. Самая известная в США организация защитников животных написала в Twitter: «Спасибо за то, что отказался это делать. Животные – не для таких развлечений».
Так что ты уж в следующий раз подумай, прежде чем пошутить!
По сюжету фильма «Хорошее время» Конни, герой Роберта Паттинсона, решает вместе со своим слабоумным братом Ником ограбить банк, но тот попадает в руки копам, и Конни решает во что бы то ни стало вытащить брата из тюрьмы.