В России появились туры на могилу «святой» Началовой

Виной тому вера некоторых поклонников певицы в ее святость. Считается, что ее могила и могильная земля с нее способны исцелять при болезнях и помогать в решении проблем. Фанаты певицы заряжали на месте ее захоронения кремы и воду.

А недавно посмертная слава сделала новый виток. Теперь туры по «святым» началовским местам включают в себя не только посещение могилы Началовой на Троекуровском кладбище, но и «другие паломнические места».

«Особенно много пожеланий поехать мы стали слышать после выхода программы о том, что якобы крест на могиле стал мироточить, — рассказал порталу «Дни.ру» источник в турагентстве, занимающемся организацией тура. При этом желающие купить паломнический тур на могилу Юлии Началовой появились, они готовы платить за «паломнические» поездки.