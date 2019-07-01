Сестра Влада Топалова сделала свадьбу брату, а сама выходит замуж за эстонского бизнесмена

14 июня, в день рождения Регины, Алина опубликовала в Instagram фотографию, геолокация на которой поставлена очень емко: загс. Алина написала много теплых слов в адрес Регины. На фото запечатлены четверо: Влад с Региной, сама Алина с женихом. Жених - эстонский бизнесмен Томас Несон (слева). Пара познакомилась несколько лет назад в Швейцарии. Сейчас Алина ждет ребенка. Сначала Томас и Алина планировали зарегистрировать свой брак в один день с Владом и Региной, то есть в октябре прошлого года, но потом перенесли эту замечательную дату на потом. Расписываться пара планировала в Эстонии.