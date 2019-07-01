Пн, 1.07.2019
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Сестра Влада Топалова сделала свадьбу брату, а сама выходит замуж за эстонского бизнесмена

Влад Топалов, Регина Тодоренко, Алина Топалова, Томас Несон

ФОТО: Instagram

Как стало известно, свадьба Влада Топалова и Регины Тодоренко состоялась вчера в Италии. Сама Регина Тодоренко анонсировала свою свадьбу, предложив следить за ее сториз в Instagram.

Организацией свадебного торжества занималось ивент-агентство сестры Влада Топалова Алины.

14 июня, в день рождения Регины, Алина опубликовала в Instagram фотографию, геолокация на которой поставлена очень емко: загс. Алина написала много теплых слов в адрес Регины. На фото запечатлены четверо: Влад с Региной, сама Алина с женихом. Жених - эстонский бизнесмен Томас Несон (слева). Пара познакомилась несколько лет назад в Швейцарии. Сейчас Алина ждет ребенка. Сначала Томас и Алина планировали зарегистрировать свой брак в один день с Владом и Региной, то есть в октябре прошлого года, но потом перенесли эту замечательную дату на потом. Расписываться пара планировала в Эстонии.  

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