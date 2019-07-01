Пьяный Рожков из «Уральских пельменей» ошарашил видео верхом на унитазе

«Решил профукать немножечко бабла. Сначала были сомнения и переживания, а потом пришло сообщение, что 200 тысяч рублей списаны со счета. И сомнения, и переживания сразу же исчезли. Мне очень понравилась схема - перечисляешь деньги, и тут же приходит сообщение, что деньги перечислены. Здесь главное не бояться и делать. Удачи, ребята!» - говорит Рожков на видео.

При этом он прокомментировал свою публикацию и в текстовом формате.

«Просто взял свой айфон, установил официальное приложение, прошел быструю и легкую регистрацию и вуаля - минус 200 тысяч за вечер!((( Удачи ребята!)))» - написал он.