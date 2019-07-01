Плохой сон после 40 лет назван первым признаком опасной болезни

Снижение качества сна в возрасте 40-60 лет может быть следствием накопления бета-амилоидных бляшек в мозге, образование которых в большинстве случаев предшествует болезни Альцгеймера. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на исследователей из Калифорнийского университета в Беркли.
Специалисты считают, что улучшение качества сна в том числе в среднем возрасте является профилактикой опасного недуга. Так, отсрочить симптомы деменции помогут, например, своевременная диагностика и лечение апноэ, которое провоцирует храп и частые остановки дыхания во сне, нарушающие отдых, и когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I).
- Врачи искали ранние признаки деменции в течение многих лет в надежде остановить снижение работоспособности мозга. Бета-амилоидные и тау-белки являются прогностическими маркерами. Только недавно они стали обнаруживаться с помощью дорогостоящего сканирования ПЭТ, которое пока не является широко доступным, - отметили специалисты.