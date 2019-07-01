Плохой сон после 40 лет назван первым признаком опасной болезни

Снижение качества сна в возрасте 40-60 лет может быть следствием накопления бета-амилоидных бляшек в мозге, образование которых в большинстве случаев предшествует болезни Альцгеймера. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на исследователей из Калифорнийского университета в Беркли.