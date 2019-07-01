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  • Известный фотограф снял Ленну Куурма и Пирет Ярвисте обнаженными для рекламы ЛГБТ

Известный фотограф снял Ленну Куурма и Пирет Ярвисте обнаженными для рекламы ЛГБТ

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Ленна Куурма и Пирет Ярвис.

ФОТО: Instagram

Фотограф Индрек Галетин отметил завершение месяца ЛГБТ фотографией, на которой Ленна Куурма и Пирет Ярвисте изображены обнаженными и обнимающимися, пишет Elu24.

Галетин поделился фотографией в Instagram, сделанной в 2008 году, чтобы отметить любовь, которая не требует секса. «Чудесные Ленна и Пирет, фотография для благотворительной фотовыставки «Амуру без разницы», - подписал свой пост фотограф.

Фотография на фотовыставке Индрека Галетина в 2008 году.

Рене Принги

 
В 2008 году на фотоаукционе за работы Галетина было заплачено в общей сложности 55 000 крон или 3500 евро за изображения двух солисток группы Ninja. На выставке были представлены два фотографии Ленны Куурма и Пирет Ярвис, одна была продана за 34 500 крон, а другая за 20 500 крон.
 
В 2010 году те же изображения были выставлены на международный веб-сайт Homotography, который знакомит с модой и искусством в области гомосексуализма.

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