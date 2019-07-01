Известный фотограф снял Ленну Куурма и Пирет Ярвисте обнаженными для рекламы ЛГБТ

Галетин поделился фотографией в Instagram, сделанной в 2008 году, чтобы отметить любовь, которая не требует секса. «Чудесные Ленна и Пирет, фотография для благотворительной фотовыставки «Амуру без разницы», - подписал свой пост фотограф.

В 2008 году на фотоаукционе за работы Галетина было заплачено в общей сложности 55 000 крон или 3500 евро за изображения двух солисток группы Ninja. На выставке были представлены два фотографии Ленны Куурма и Пирет Ярвис, одна была продана за 34 500 крон, а другая за 20 500 крон.