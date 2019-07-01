Невероятные изменения! Роза Сябитова опубликовала фото «до» и «после»

Роза Сябитова опубликовала в Instagram коллаж, где сопоставила свое старое фото с нынешним. На обоих снимках телеведущая позирует вместе с дочерью Ксенией. Сябитова-младшая, как и мама, очень сильно изменилась.

Ведущая передачи на федеральном канале поразила фанатов кардинальной сменой имиджа. Сейчас Сябитова выглядит гораздо моложе, чем на архивном фото. Телезвезда сильно похудела, сделала модную стрижку и выбрала стильный наряд.

Не секрет, что на протяжении нескольких лет сваха усиленно работает над своим обликом. Она обращается к пластическим хирургам, следит за питанием и советуется со стилистами по поводу образов.

«Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?» — удивляется Роза Сябитова.

Роза Сябитова с дочерью Ксенией ФОТО: Instagram

Некоторые подписчики намекнули Розе, что тайна ее свежего, подтянутого вида довольно легко раскрывается. «Стилисты, визажисты — молодцы. И пластика творит чудеса»; «Секрет в том, что делаете операции и все с себя лишнее срезаете»; «Секрет в деньгах», — утверждают юзеры.