Андрей Малахов поведал о болезни маленького сына

Телеведущий Андрей Малахов неожиданно для всех разоткровенничался во время эфира на телеканале «Россия», передает KP.RU. Журналист рассказал о том, как чувствует себя его полуторагодовалый сын Саша. По словам ведущего, недавно ребенок умудрился заболеть в результате собственной шалости.
Также он ответил на вопрос о том, почему старается «не светить» лицо сына в соцсетях. Журналист объяснил это тем, что не хочет навязывать Саше популярность. Присутствие в соцсетях должно быть личным выбором ребенка.