Андрей Малахов поведал о болезни маленького сына

Телеведущий Андрей Малахов неожиданно для всех разоткровенничался во время эфира на телеканале «Россия», передает KP.RU. Журналист рассказал о том, как чувствует себя его полуторагодовалый сын Саша. По словам ведущего, недавно ребенок умудрился заболеть в результате собственной шалости.

— Мальчику полтора года, и он в минувшие выходные научился нажимать на поливальный шланг. И до такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38. Со свечкой спал всю ночь. Зато поливает. Все полито, что можно и нельзя, — поделился Малахов.