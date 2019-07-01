Пн, 1.07.2019
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  • Апокалипсис в Мексике. Город после 30-градусной жары накрыло двухметровым слоем льда

Апокалипсис в Мексике. Город после 30-градусной жары накрыло двухметровым слоем льда
Убийственные фото!

Град в Мексике 30 июня

ФОТО: SOCIAL MEDIA / JORGE DAVID ARIAS FLORES

Жители Гвадалахары наслаждались летней жарой, доходящей до 31°C. Но вдруг произошло нечто невероятное, пишет Лайф.

На один из самых густонаселенных мексиканских городов обрушился невиданной силы град. Он покрыл улицы огромным слоем льда, который в некоторых местах доходил до двух метров в высоту, пишет The Guardian.

Град в Мексике

Fernando Carranza / REUTERS

 

Стихия затронула по меньшей мере шесть районов, засыпав транспорт на дорогах и повредив около двухсот домов. 

Град в Мексике 30 июня

SOCIAL MEDIA / JORGE DAVID ARIAS FLORES

Губернатор штата Энрике Альфаро назвал произошедшее невероятным. По его словам, местным жителям всерьез пришлось задуматься об изменении климата. И пока удивленные дети пользуются возможностью поиграть в снежки, городские власти отправили на расчистку завалов даже военных. 

Град в Мексике 30 июня

Fernando Carranza / REUTERS

О пострадавших пока не сообщалось, но у двух человек были замечены первые признаки переохлаждения.

Град в Мексике 30 июня

SOCIAL MEDIA / JORGE DAVID ARIAS FLORES

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