Апокалипсис в Мексике. Город после 30-градусной жары накрыло двухметровым слоем льда
Жители Гвадалахары наслаждались летней жарой, доходящей до 31°C. Но вдруг произошло нечто невероятное, пишет Лайф.
На один из самых густонаселенных мексиканских городов обрушился невиданной силы град. Он покрыл улицы огромным слоем льда, который в некоторых местах доходил до двух метров в высоту, пишет The Guardian.
Град в Мексике
Fernando Carranza / REUTERS
Стихия затронула по меньшей мере шесть районов, засыпав транспорт на дорогах и повредив около двухсот домов.
Град в Мексике 30 июня
SOCIAL MEDIA / JORGE DAVID ARIAS FLORES
Губернатор штата Энрике Альфаро назвал произошедшее невероятным. По его словам, местным жителям всерьез пришлось задуматься об изменении климата. И пока удивленные дети пользуются возможностью поиграть в снежки, городские власти отправили на расчистку завалов даже военных.
Град в Мексике 30 июня
Fernando Carranza / REUTERS
О пострадавших пока не сообщалось, но у двух человек были замечены первые признаки переохлаждения.
Град в Мексике 30 июня
SOCIAL MEDIA / JORGE DAVID ARIAS FLORES