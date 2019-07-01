Апокалипсис в Мексике. Город после 30-градусной жары накрыло двухметровым слоем льда

Стихия затронула по меньшей мере шесть районов, засыпав транспорт на дорогах и повредив около двухсот домов.

Град в Мексике 30 июня SOCIAL MEDIA / JORGE DAVID ARIAS FLORES

Губернатор штата Энрике Альфаро назвал произошедшее невероятным. По его словам, местным жителям всерьез пришлось задуматься об изменении климата. И пока удивленные дети пользуются возможностью поиграть в снежки, городские власти отправили на расчистку завалов даже военных.