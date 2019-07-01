Шепелева обвинили в том, что он неплохо заработал на смерти Фриске

Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам. Она напомнила, что вся страна узнала о болезни исполнительницы после того, как в одном из изданий появились снимки из аэропорта. На кадрах была запечатлена Жанна Фриске на больничной каталке перед отправкой в Германию на лечение. Ее вез муж Дмитрий Шепелев.

Журналисты поведали Сазыкиной, что купили эти кадры за миллион рублей (около 15 000 евро по тогдашнему курсу). Причем они признались, что «слил» за такую сумму съемку им не кто иной, как Дмитрий Шепелев. В дальнейшем, когда в СМИ всплывали снимки больной Жанны Фриске, по странному стечению ее сопровождал всегда также супруг.

Кроме того, Сазыкина добавила, что история с пожертвованиями на лечение Фриске, которые собирал «Русфонд», очень мутная. Распределением средств также занимался Шепелев. Только телеведущий, как уверена продюсер, сегодня знает, сколько и куда было потрачено денег.