В продажу поступили первые водонепроницаемые кроссовки из конопли

Стартап кроссовок DopeKicks придумал первую в мире водонепроницаемую пару обуви из конопли. Она на 100% веганская, натуральная и сделана из суперпрочных растительных волокон. Некоторые части кроссовок сделаны из полностью переработанных материалов, пишет Menscult.
Так, переработанная резина использовалась для изготовления подошвы, а стельки сделаны из пробкового дерева. И да, кроссовки задуманы водонепроницаемыми, что позволяет носить их при любой погоде.
DopeKicks потратили четыре месяца на поиски очень прочного материала из каннабиса, а потом заключили контракт с португальскими производителями на поставку подошв от старой обуви, чтобы использовать их в создании кроссовок.
Для запуска производства чудо-обуви стартап уже собрал на кикстартере $ 125 752 из заявленных $ 10 000.
Стоимость кроссовок составит $ 160. Но если вложиться в проект сейчас, то можно приобрести пару за $ 99.