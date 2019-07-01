В продажу поступили первые водонепроницаемые кроссовки из конопли

Так, переработанная резина использовалась для изготовления подошвы, а стельки сделаны из пробкового дерева. И да, кроссовки задуманы водонепроницаемыми, что позволяет носить их при любой погоде.

DopeKicks потратили четыре месяца на поиски очень прочного материала из каннабиса, а потом заключили контракт с португальскими производителями на поставку подошв от старой обуви, чтобы использовать их в создании кроссовок.

Для запуска производства чудо-обуви стартап уже собрал на кикстартере $ 125 752 из заявленных $ 10 000.