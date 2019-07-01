Как солнечное затмение 2 июля повлияет на знаки Зодиака

Июль будет насыщенным месяцем не только в плане обратного движения планет, но и из-за затмений Солнца и Луны. Открывает коридор затмений солнечное затмение, которое повлияет на жизнь людей и может стать причиной неожиданных событий.
Астрологи предупреждают о том, что во время солнечного затмения резкие перемены в жизни неизбежны для многих представителей знаков Зодиака. Полное солнечное затмение пройдет в 22 часа 22 минуты по эстонскому времени. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Солнце в созвездии Рака дает неожиданный эффект, когда люди могут осуществить свои планы, разобраться в вопросах личной жизни, а также преуспеть в делах работы и финансов. Получится ли реализовать задуманное, зависит во многом от самих людей, их целей и стремлений. Тем не менее советы астрологов помогут многим выбрать верную тактику и не оступиться на пути к личному благополучию.
Овен
Овны благодаря влиянию затмения получат возможность избавиться от всего, что мешает их счастью. Это могут быть вредные привычки, токсичные люди, работа, не приносящая удовольствия и перспектив. Затмение может стать временем прорыва, когда старая жизнь отмирает, и Овны чувствуют желание сбросить оковы, мешающие развитию. Уверенность в своих силах и стремление к успеху будут вознаграждены, ведь Овнам станет доступно любое направление, где они смогут раскрыть свои лучшие качества.
Телец
Тельцам солнечное затмение принесет гармонию и счастье. Астрологи отмечают, что этот период наиболее удачен для новых возможностей, развития скрытых способностей и выбора дальнейшего пути. Тельцы смогут позволить себе долгожданный отдых, отложив на время бытовые хлопоты. Время, проведенное за любимым занятием, поможет восстановить силы и энергию, необходимые для дальнейших успехов.
Близнецам астрологи рекомендуют найти для себя оптимальный вид физических нагрузок. Благодаря активному образу жизни получится воспитать силу воли, избавиться от стресса и поддержать организм в тонусе. Смена распорядка дня многим поможет грамотно распределять время и силы, что положительно скажется на достижениях в деловой и личной жизни.
Рак
Ракам затмение сулит перемены. Положительное влияние звезд и планет позволит шагнуть в новый жизненный этап. Путь к лучшей жизни может начаться с малого: смены прически, желания изучать что-то новое. Постепенно Раки смогут перейти к более сложным задачам, выполнение которых обязательно приведет к успеху и благополучию в скором времени.
Лев
Львы во время затмения могут почувствовать себя не в своей тарелке, однако астрологи отмечают, что это лишь усталость. Представителям огненного созвездия необходим полноценный отдых, во время которого они смогут восстановить силы и запастись энергией. Даже несколько часов, проведенных без спешки и волнения, положительно скажутся на настроении и помогут Львам пересмотреть жизненные приоритеты.
Девам астрологи рекомендуют полагаться на голос разума. Во время затмения чувства и эмоции будут плохими спутниками в делах, требующих сосредоточенности. Девы в июльское затмение могут столкнуться с тем, что не все планы будут выполняться в срок, а значит, нужно иметь парочку запасных вариантов. Это позволит избежать промахов и заминок. Кроме того, под влиянием солнечного затмения Девам важно отказаться от предрассудков и стереотипов. Они лишь помешают как в деловой среде, так и в личной жизни.
Весы
Весам затмение высветит проблемы, касающиеся деловой сферы жизни. В этот период будет проще понять причины, по которым дела не выполняются вовремя, и устранить их. Также в это затмение Весам будет важен отдых, который станет избавлением от накопившейся усталости и стресса. Представителям этого знака не стоит забывать о том, что отказ от части дел не станет крахом всех надежд, но поможет сохранить бодрость и позитивный настрой.
Скорпион
Во время июльского затмения Скорпионам важно сохранять спокойствие и невозмутимость. В это время могут происходить стычки в деловой среде из-за разных взглядов на жизнь в целом и обязанностей в частности. В спорных ситуациях непредвзятое отношение и отказ от повышенного тона спасут от громких скандалов. Во время затмения Скорпионы смогут определить, кто из окружения пытается ими манипулировать, чтобы разорвать токсичные связи.
Стрелец
Для Стрельцов солнечное затмение может обернуться небывалым успехом. Астрологи рекомендуют не отказываться от заманчивых предложений в деловой среде, которые позволят показать себя в выгодном свете. Затмение затронет и сферу личной жизни. Стрельцам важно набраться терпения и не торопить события. Ближайшее окружение само проявит себя, и станет понятно, с кем из людей Стрельцам больше не по пути.
Козерог
Затмение затронет сферу личной жизни Водолеев. В этот период появится возможность разрешить спорные моменты с партнерами, а также принять волевые решения относительно будущего. Не исключены разрывы отношений, изживших себя, новые встречи и знакомства. Водолеи, планирующие совместное будущее со своими избранниками и избранницами, во время затмения смогут обсудить насущные вопросы, запланировать свадебное торжество или поднять вопрос о совместном проживании.
Рыбы
Во время затмения у Рыб появится возможность изменить жизнь. Астрологи рекомендуют прислушаться к себе, чтобы понять, в каком направлении стоит двигаться. Желание чему-то научиться не стоит оставлять без внимания. Благодаря поддержке звезд и планет есть шанс быстро освоить новые знания. Рыбам не стоит ждать особого знака для того, чтобы начать действовать. Именно затмение станет тем самым импульсом, указывающим вектор движения.