Смотри, какие гости пришли и что увидели на открытии центра Fotografiska в Таллинне

В Таллинне открылся получивший признание на международном уровне центр фотоискусства Fotografiska Tallinn. Центр Fotografiska, находящийся в сердце Творческого городка Telliskivi, обещает стать местом, где соединяются искусство фотографии, хорошая еда, музыка, дизайн и открытый образ мышления.
При сотрудничестве с сетью фотохудожников мирового масштаба Fotografiska Stockholm уже провела более 190 выставок, где были представлены такие мастера, как Энни Лейбовиц, Дэвид Ла Шапель, Ирвинг Пенн, Хельмут Ньютон, Сара Мун, Ник Брандт и Андрес Серрано, так и восходящие звезды. Исторически Fotografiska занимает активную позицию в обществе и поднимает спорные вопросы.
«Первая мысль привезти в Таллинн мировые хиты в области фотоискусства появилась в 2012 году, когда я впервые посетила Fotografiska в Стокгольме. Я моментально влюбилась в Fotografiska. Мне очень приятно, что судьба меня свела с единомышленниками, которые поверили в эту идею и с кем мы сегодня открываем двери центра. Спустя несколько лет мы вместе Маргит Аасмяэ, Райном Таммом и Пеэтером Пихелем воплотили эту мечту в жизнь», - говорит одна из основательниц центра Маарья Лооренс.
Таллинн стал первым городом после Стокгольма, где появился центр Fotografiska. Далее последуют Нью-Йорк и Лондон. Фотоцентр включает в себя зону для проведения мероприятий, кафе, ресторан и сувенирный магазин. За гастрономическую концепцию центра будет отвечать шеф-повар Пеэтер Пихель. Он - страстный проповедник концепции бережного приготовления пищи, поставил перед собой цель создать ресторан, где бережно относятся к окружающей среде и готовят пищу, экономно расходуя продукты.
«Мы используем силу фотоискусства, чтобы объединить общество, создать позитивное влияние и обратить внимание на различные темы. Через творчество фотографов мы рассказываем разные истории, которые остаются за кадром и открываем новые точки зрения, существование которых нельзя отрицать – пусть они будут красивые, наболевшие, удивительные или неудобные», - пояснила Маргит Аасмяэ, одна из основателей и исполнительный директор Fotografiska Tallinn.
Fotografiska в Таллинне открылась четырьмя восхитиельными выставками: британца Джимми Нельсона «Дань человечеству» (Homage to Humanity), норвежки Ани Ньеми «В образе» (In Character), фина Пентти Самаллахати «Дальняя страна» (Distant Land), эстонки Анны-Стины Треумунд «Лилли, Реэд, Фрида, Сабине, Эха, Малле, Альфред, Рейн и Мари». Авторы подобраны таким образом, чтобы, с одной стороны, они дополняли друг друга, а с другой - смогли бы предложить публике разные впечатления.
В число основателей Fotografiska Tallinn, который основан на капитале частных инвесторов, входят Маргит Аасмяэ, Маарья Лоорентс, Райн Тамм и Пеэтер Пихель. Первый центр Fotografiska был основан в 2010 году в Стокгольме братьями Яном и Пером Броманами.
Общая площадь Fotografiska Tallinn 2500 м², из которых 1200 м² - это площадь экспозиции. Ресторан находится на последнем этаже с панорамным видом на Тоомпеа и район Каламая. Здание было спроектировано Salto Arhitektuuribüroo и работы по оформлению интерьера осуществил Тоомас Корб.