Смотри, какие гости пришли и что увидели на открытии центра Fotografiska в Таллинне

При сотрудничестве с сетью фотохудожников мирового масштаба Fotografiska Stockholm уже провела более 190 выставок, где были представлены такие мастера, как Энни Лейбовиц, Дэвид Ла Шапель, Ирвинг Пенн, Хельмут Ньютон, Сара Мун, Ник Брандт и Андрес Серрано, так и восходящие звезды. Исторически Fotografiska занимает активную позицию в обществе и поднимает спорные вопросы.

«Первая мысль привезти в Таллинн мировые хиты в области фотоискусства появилась в 2012 году, когда я впервые посетила Fotografiska в Стокгольме. Я моментально влюбилась в Fotografiska. Мне очень приятно, что судьба меня свела с единомышленниками, которые поверили в эту идею и с кем мы сегодня открываем двери центра. Спустя несколько лет мы вместе Маргит Аасмяэ, Райном Таммом и Пеэтером Пихелем воплотили эту мечту в жизнь», - говорит одна из основательниц центра Маарья Лооренс.

Таллинн стал первым городом после Стокгольма, где появился центр Fotografiska. Далее последуют Нью-Йорк и Лондон. Фотоцентр включает в себя зону для проведения мероприятий, кафе, ресторан и сувенирный магазин. За гастрономическую концепцию центра будет отвечать шеф-повар Пеэтер Пихель. Он - страстный проповедник концепции бережного приготовления пищи, поставил перед собой цель создать ресторан, где бережно относятся к окружающей среде и готовят пищу, экономно расходуя продукты.

«Мы используем силу фотоискусства, чтобы объединить общество, создать позитивное влияние и обратить внимание на различные темы. Через творчество фотографов мы рассказываем разные истории, которые остаются за кадром и открываем новые точки зрения, существование которых нельзя отрицать – пусть они будут красивые, наболевшие, удивительные или неудобные», - пояснила Маргит Аасмяэ, одна из основателей и исполнительный директор Fotografiska Tallinn.

В число основателей Fotografiska Tallinn, который основан на капитале частных инвесторов, входят Маргит Аасмяэ, Маарья Лоорентс, Райн Тамм и Пеэтер Пихель. Первый центр Fotografiska был основан в 2010 году в Стокгольме братьями Яном и Пером Броманами.