Смотри, какие красотки пришли на творческую встречу с Еленой Хангой в гастробар Tar Tar

27 июня в гастробаре TAR TAR KÖÖK+BAR проект Fashion Showcase провел творческую встречу с Еленой Хангой, которая прошла в формате почти что ток-шоу, участниками которого стали пришедшие гости. Интервьюировала российскую знаменитость телеведущая Эстонии Елена Поверина.
Елена Ханга - российская журналистка, теле- и радиоведущая, которая знакома телезрителям по популярным программам «Про это» и «Принцип домино». Она популярна не только в России, но и за ее пределами. Необычная чернокожая женщина с горящими глазами умеет владеть вниманием зрителей и вести за собой миллионную аудиторию.
Гостям мероприятия представился удобный случай задать вопросы известной телеведущей, получить автограф и фотографии на память. Встреча прошла в теплой и душевной обстановке, в атмосфере дружеского общения и вызвала неподдельный интерес у присутствующих.
Всех пришедших гостей ожидал бокал игристого вина вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара TAR TAR KÖÖK+BAR Дмитрия Жука.