Смотри, какие красотки пришли на творческую встречу с Еленой Хангой в гастробар Tar Tar

Елена Ханга - российская журналистка, теле- и радиоведущая, которая знакома телезрителям по популярным программам «Про это» и «Принцип домино». Она популярна не только в России, но и за ее пределами. Необычная чернокожая женщина с горящими глазами умеет владеть вниманием зрителей и вести за собой миллионную аудиторию.