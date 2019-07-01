Джастин Бибер против Тейлор Свифт: в американском шоу-бизнесе разгорелся большой скандал

Над гигантами мирового шоу-бизнеса сгущаются тучи посерьезнее, чем стычка Карди Би и Ники Минаж и даже страсти между Канье и Дрейком: вчера разразился скандал между Тейлор Свифт и Джастином Бибером. Главная причина — приобретение менеджером Бибера, Скутером Брауном, крупнейшего лейбла Big Machine Records, которому принадлежат права, в том числе, на первые шесть альбомов Свифт, пишет Супер.
Это дико расстроило певицу, которая утверждает, что Скутер много лет над ней издевался. Тейлор опубликовала большое эмоциональное заявление, чтобы объяснить фанатам, что происходит: «Я годами просила, чтобы мне дали шанс получить права на свою музыку. Вместо этого мне предложили снова заключить контракт с BMR и «зарабатывать» по одному старому альбому каждый раз, когда я буду взамен предоставлять им новый. Я отказалась, потому что знала: как только я поставлю подпись, Скотт Борчетта [бывший владелец BMR — прим.ред.] продаст лейбл вместе со мной и моим будущим. Мне пришлось уйти и оставить прошлое позади. Музыку, которую я сочиняла на полу своей спальни, клипы, которые я придумала и за которые заплатила деньгами, заработанными на концертах в барах, клубах, а потом и на стадионах. Пара занимательных фактов насчет сегодняшних новостей: я узнала, что Скутер Браун получил права на мои песни, вместе со всем миром. Все, о чем я могла думать — непрерывная травля с его стороны, которой я подвергалась годами. Например, когда Ким Кардашьян слила в Сеть незаконную запись нашего телефонного разговора, и два клиента Скутера [Джастин Бибер и Канье Уэст — прим.ред.] с его подачи травили меня из-за этого в соцсетях. Или когда Канье Уэст отомстил мне, сняв порно-клип с моим обнаженным телом. Теперь Скутер отобрал труды всей моей жизни, а мне так и не дали шанса их выкупить. Мое музыкальное наследие отныне в руках человека, который пытался его разрушить. Это худший из возможных сценариев. Вот что происходит, когда ты заключаешь контакт в 15 лет с кем-то, для кого слово «верность» — просто контактное обязательство. Когда я оставила свою музыку в руках Скотта, я смирилась с мыслью, что однажды он ее продаст. Но представить не могла, что продаст именно Скутеру. Его имя он слышал от меня либо когда я рыдала, либо когда пыталась не заплакать. Он знал, что делает; они оба знали. Установили контроль над девушкой, которая не хочет иметь с ними ничего общего, навсегда». В прошлом году, после окончания контракта с BMR, Свифт ушла под крыло другого лейбла, который оставляет ей права на новую музыку. Но шесть пластинок, сделавших ее знаменитой, похоже, уже не вернуть.
Бибер как один из обидчиков, упомянутых в тексте Тейлор, не смог отмолчаться и тоже прокомментировал ситуацию: он извинился за свое участие в ее травле и заступился за Скутера, который якобы тогда просил Джастина не лезть в ситуацию. «Чего ты добиваешься этим текстом? Думаю, хочешь, чтобы твои фанаты прочитали и бросились травить Скутера», — посчитал Бибер и предложил Свифт встретиться и поговорить. Среди тысяч комментариев #TeamBieber или #TeamTaylor отметилась Кара Делевинь, пристыдившая Джастина и его супругу Хейли, которая поддержала певца одним словом: «Джентльмен». Кара это не оценила: «Джентльмен? Вам, наверное, скучно, ребята. Лучше бы потратили меньше времени на защиту мужчин и попытались уважать женщин. Не думаю, что ты вообще понимаешь, что такое извинение. Ты годами не общался с Тейлор и не владеешь ситуацией. Сделай шаг назад и попытайся вынести из этого урок». На сторону Свифт также встали Шер, Холзи, Игги Азалия, модели Сара Сампайо и Марта Хант и другие звезды.