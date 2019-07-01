На Кипре рухнул и взорвался неопознанный объект

По словам очевидцев, они увидели вспышку в небе, после чего услышали несколько взрывов.

Фотографии с места происшествия на своей странице в facebook опубликовал журналист Хусейн Экмекчи. Мужчина утверждает, что на обломках неопознанного объекта есть надписи на русском языке. Экмекчи считает, что на Кипре могла упасть ракета С-125 после того, как в ответ на удар Израиля Сирия активировала свои системы ПВО. Остров Кипр находится в Средиземном море недалеко от Сирии.