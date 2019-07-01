Активному любителю сайтов для взрослых подарили автомобиль

Отмечается, что у Тодда проблемы со здоровьем, которые не дают ему водить машину. Мужчину увозит и забирает с работы, которая находится на расстоянии в 130 км, мать-пенсионерка по имени Паоло. В декабре их старое авто Buick вылетело в кювет, и семья осталась без машины. Тодд попросил помощи в интернете.