Ого! Смотри, как эстонские биатлонистки тренируются летом

Биатлонистки тренируются на шведском лыжном курорте Hovfjället, где сейчас 20 градусов тепла. В теплую погоду обычные лыжи сменяются на лыжи на колесах.

На данный момент в эстонской женской команде по биатону состоят: Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм и Грете Гайм.

На фото слева направо изображены: Гайм, Томингас, Оя и Мерил Бейлман. Даже не смотря на то, что спортсменки позируют на фоне плаката со снегом, сразу видно, что на улице жарко.