Пн, 1.07.2019
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Ого! Смотри, как эстонские биатлонистки тренируются летом

Eesti laskesuusa naiskonda kuulub üks maailma ilusamaid sportlasi Regina Oja.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Даже несмотря на то, что на улице лето, спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта, все равно тренируются. Эстонская женская команда по биатлону опубликовала фото в Instagram, которая это подтверждает.

Биатлонистки тренируются на шведском лыжном курорте Hovfjället, где сейчас 20 градусов тепла. В теплую погоду обычные лыжи сменяются на лыжи на колесах.

На данный момент в эстонской женской команде по биатону состоят: Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм и Грете Гайм.

На фото слева направо изображены: Гайм, Томингас, Оя и Мерил Бейлман. Даже не смотря на то, что спортсменки позируют на фоне плаката со снегом, сразу видно, что на улице жарко.

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