Обнаженная Ковальчук без косметики и прически заинтриговала фанатов

Певица Юлия Ковальчук выложила видео в Instagram, где она предстала с оголенными плечами без косметики и без укладки.
«Прическу — не делала, макияж — не делала, одежду — не надевала (почти). Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия. Интересно посмотреть результат и как думаете для чего?» — написала артистка.
Фолловеры были заинтригованы и стали гадать, для чего же Ковальчук обнажилась. Некоторые предположили, что певица хочет устроить фотосессию в бассейне. Однако их догадки не подтвердились. Юлия ответила, что там холодрыга.
Причёску- не делала, макияж - не делала, одежду - не надевала ( почти)😂 Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия с @yuldashev_shuhrat !!! Интересно посмотреть результат и как думаете для чего?)) кто угадает- от меня лайк с ❤️ #юлияковальчук #певица #ведущая #съемка
Другие подумали, что артистка снимает новый клип. Кто-то решил, что рекламу дивана, а некоторые высказались, что Ковальчук снова беременна. Правда, как это связано с видеороликом, не объяснили.
Юзеров удивил смелый поступок Юли — показаться без макияжа. Подписчики отметили, что негоже звезде выкладывать фото без косметики. Но большинство поклонников певицу поддержали.