Обнаженная Ковальчук без косметики и прически заинтриговала фанатов

Певица Юлия Ковальчук выложила видео в Instagram, где она предстала с оголенными плечами без косметики и без укладки.

«Прическу — не делала, макияж — не делала, одежду — не надевала (почти). Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия. Интересно посмотреть результат и как думаете для чего?» — написала артистка.

Фолловеры были заинтригованы и стали гадать, для чего же Ковальчук обнажилась. Некоторые предположили, что певица хочет устроить фотосессию в бассейне. Однако их догадки не подтвердились. Юлия ответила, что там холодрыга.

Другие подумали, что артистка снимает новый клип. Кто-то решил, что рекламу дивана, а некоторые высказались, что Ковальчук снова беременна. Правда, как это связано с видеороликом, не объяснили.