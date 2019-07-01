«Рак вернулся?»: Янковский испугал фанатов истощенным видом

В Instagram скандально известная телеведущая Ксения Собчак выложила снимок с Филиппом Янковским. "Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий как вы могли подумать глядя на это фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Некоторые подписчики сочли, что популярный режиссер имеет нездоровый вид. "Он болен?", "Янковского не узнать, худой очень. Болеет?", "Тоже его не узнала. Жаль.... В последнее как-то многие из известных людей огорчают внешним видом", "Да онкология у Янковского!", "Рак вернулся?" – всполошились пользователи Сети.

СМИ сообщали, что в 2009 году у Филиппа Янковского диагностировали фолликулярную лимфому. Пять лет режиссер отказывался от операций и лечения. Самочувствие его ухудшилось в 2014 году. Актер был доставлен в один из лучших онкологических центров Москвы, и врачи обнаружили, что лимфома уже на третьей стадии.