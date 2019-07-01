Звездный статус: Пугачева проехала по перрону на автомобиле

Алла Пугачева вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным отправилась в Ригу. Оттуда она поедет в Юрмалу, где уже несколько лет проводит время со своей семьей. В Instagram на страничке поклонников певицы появилась свежая видеозапись. На кадрах можно увидеть, как Примадонну подвозят на автомобиле к самому вагону. Машина с личным водителем остановилась на перроне.

Как известно, Алла Пугачева путешествует в персональном вагоне. В нем имеется двуспальная кровать из красного дерева, ванна с джакузи и много других удобств. Кстати, на этом же поезде нынешней осенью Примадонна поедет в столицу Белоруссии Минск, где у нее запланирован концерт. Говорят, что Алла Борисовна решила дать концерт в Минске, чтобы заодно поиграть и в казино, что запрещено в России. Цена на билеты на белорусский пугачевский концерт составляет всего лишь 3 000 рублей (примерно 42 евро), что значительно ниже баснословных цен на ее апрельский юбилейный концерт в Москве.