Супруга эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и десятками миллионов

Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II и шестой женой эмира, который также является премьер-министром ОАЭ.

По разным данным беглянка может скрываться на территории Германии или Британии, где ей принадлежит особняк стоимостью 85 млн фунтов неподалеку от Кенсингтонского дворца..

По сообщениям арабских СМИ, сбежать ей помог немецкий дипломат. Как подчеркивает издание, официально эта информация не подтверждена.

Сообщается, что женщина покинула Дубай с двумя детьми - 7-летним сыном Зайедом и 11-летней дочерью Аль Джалилью. По данным издания, в Европе принцесса намерена требовать развод и политического убежища.

Известно, что 69-летний шейх Мохаммед уже обратился к властям Берлина с требованием вернуть его 45-летнюю супругу и детей, но ему было отказано. Предполагается, что это вызвало политический кризис между Германией и ОАЭ.