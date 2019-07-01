Супруга эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и десятками миллионов
Шестая жена эмира Дубая, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума сбежала в Европу вместе с детьми, чтобы начать новую жизнь, рассказывает Topnews.
Жена эмира Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактума принцесса Хайя сбежала от мужа в Европу, прихватив с собой почти 40 млн долларов. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкие к семье источники.
Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II и шестой женой эмира, который также является премьер-министром ОАЭ.
По сообщениям арабских СМИ, сбежать ей помог немецкий дипломат. Как подчеркивает издание, официально эта информация не подтверждена.
Сообщается, что женщина покинула Дубай с двумя детьми - 7-летним сыном Зайедом и 11-летней дочерью Аль Джалилью. По данным издания, в Европе принцесса намерена требовать развод и политического убежища.
Известно, что 69-летний шейх Мохаммед уже обратился к властям Берлина с требованием вернуть его 45-летнюю супругу и детей, но ему было отказано. Предполагается, что это вызвало политический кризис между Германией и ОАЭ.