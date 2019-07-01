Пн, 1.07.2019
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  • Супруга эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и десятками миллионов

Супруга эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и десятками миллионов
Такая-сякая!

Эмир дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум с женой

ФОТО: EDDIE KEOGH / REUTERS

Шестая жена эмира Дубая, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума сбежала в Европу вместе с детьми, чтобы начать новую жизнь, рассказывает Topnews.

Жена эмира Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактума принцесса Хайя сбежала от мужа в Европу, прихватив с собой почти 40 млн долларов. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкие к семье источники.

Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II и шестой женой эмира, который также является премьер-министром ОАЭ.

По разным данным беглянка может скрываться на территории Германии или Британии, где ей принадлежит особняк стоимостью 85 млн фунтов неподалеку от Кенсингтонского дворца..

По сообщениям арабских СМИ, сбежать ей помог немецкий дипломат. Как подчеркивает издание, официально эта информация не подтверждена.

Сообщается, что женщина покинула Дубай с двумя детьми -  7-летним сыном Зайедом и 11-летней дочерью Аль Джалилью. По данным издания, в Европе принцесса намерена требовать развод и политического убежища.

Известно, что 69-летний шейх Мохаммед уже обратился к властям Берлина с требованием вернуть его 45-летнюю супругу и детей, но ему было отказано. Предполагается, что это вызвало политический кризис между Германией и ОАЭ.

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