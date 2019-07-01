Роберт Паттинсон отказался совершать интимные действия с собакой в новом фильме

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Решение актера поддержали активисты из общества защиты животных: они назвали данную сцену жестокой и растлевающей детей, передает Лайф.
Британский актер Роберт Паттинсон отказался мастурбировать собаке для съемки короткого эпизода фильма Good Time ("Хорошее время"), пишет портал TMZ.
Паттинсон рассказал, что директор кинокартины, в которой он последний раз снимался, предложил ему принять участие в сцене с животным. Однако актер категорически отверг предложение директора.
Паттинсона поддержало общество защиты животных, которое назвало данный эпизод жестоким и растлевающим детей. Зоозащитники также взялись за расследование дела.