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  • Роберт Паттинсон отказался совершать интимные действия с собакой в новом фильме

Роберт Паттинсон отказался совершать интимные действия с собакой в новом фильме

Robert Pattinson oktoobris 2018 heategevussündmusel Los Angeleses

ФОТО: Janet Gough / AFF-USA.com / AFF/PA Images/Scanpix

Решение актера поддержали активисты из общества защиты животных: они назвали данную сцену жестокой и растлевающей детей, передает Лайф.

Британский актер Роберт Паттинсон отказался мастурбировать собаке для съемки короткого эпизода фильма Good Time ("Хорошее время"), пишет портал TMZ.

Паттинсон рассказал, что директор кинокартины, в которой он последний раз снимался, предложил ему принять участие в сцене с животным. Однако актер категорически отверг предложение директора.

Паттинсона поддержало общество защиты животных, которое назвало данный эпизод жестоким и растлевающим детей. Зоозащитники также взялись за расследование дела.

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