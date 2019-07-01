Следующая остановка - Копенгаген! Страны, где можно спастись от Третьей мировой войны

В последнее время в мире все чаще звучат разговоры о возможном начале Третьей мировой войны из-за глобальной напряженной обстановки в мире. На этом фоне журналисты Daily Express составили список стран, где можно будет укрыться в случае начала глобального конфликта.
Так, самым безопасным местом в мире эксперты назвали расположенное в Тихом океане островное государство Фиджи. Это место небогато ресурсами и находится очень далеко от материков, поэтому туда вряд ли вторгнутся войска.
Следующей безопасной страной является Ирландия - она не входит в НАТО и предпочитает держаться нейтралитета. Мальта расположилась на третьем месте. По мнению экспертов, это небольшое туристическое государство защищено от конфликтов.
К тому же в перечень попала Дания, также состоящая в Североатлантическом альянсе. Эту страну специалисты назвали безопасной благодаря ее владениям, расположенным на территории Гренландии.