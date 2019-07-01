Следующая остановка - Копенгаген! Страны, где можно спастись от Третьей мировой войны

Так, самым безопасным местом в мире эксперты назвали расположенное в Тихом океане островное государство Фиджи. Это место небогато ресурсами и находится очень далеко от материков, поэтому туда вряд ли вторгнутся войска.

Следующей безопасной страной является Ирландия - она не входит в НАТО и предпочитает держаться нейтралитета. Мальта расположилась на третьем месте. По мнению экспертов, это небольшое туристическое государство защищено от конфликтов.

На основании геополитического положения и поведения руководства стран в список также попали спрятавшиеся за горами Чили и Бутан. Кроме того, в перечне оказалась традиционно нейтральная Швейцария, а замыкают список удаленные от основного мира Исландия, несмотря на принадлежность НАТО, Новая Зеландия и островное государство Тувалу в Тихом океане.

К тому же в перечень попала Дания, также состоящая в Североатлантическом альянсе. Эту страну специалисты назвали безопасной благодаря ее владениям, расположенным на территории Гренландии.