Пн, 1.07.2019
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Следующая остановка - Копенгаген! Страны, где можно спастись от Третьей мировой войны

Кадр из фильма "Война".

ФОТО: PÖFF

Названо самое безопасное место, где можно пережить Третью мировую войну, пишет Topnews.

В последнее время в мире все чаще звучат разговоры о возможном начале Третьей мировой войны из-за глобальной напряженной обстановки в мире. На этом фоне журналисты Daily Express составили список стран, где можно будет укрыться в случае начала глобального конфликта.

Так, самым безопасным местом в мире эксперты назвали расположенное в Тихом океане островное государство Фиджи. Это место небогато ресурсами и находится очень далеко от материков, поэтому туда вряд ли вторгнутся войска.

Следующей безопасной страной является Ирландия - она не входит в НАТО и предпочитает держаться нейтралитета. Мальта расположилась на третьем месте. По мнению экспертов, это небольшое туристическое государство защищено от конфликтов.

На основании геополитического положения и поведения руководства стран в список также попали спрятавшиеся за горами Чили и Бутан. Кроме того, в перечне оказалась традиционно нейтральная Швейцария, а замыкают список удаленные от основного мира Исландия, несмотря на принадлежность НАТО, Новая Зеландия и островное государство Тувалу в Тихом океане.

К тому же в перечень попала Дания, также состоящая в Североатлантическом альянсе. Эту страну специалисты назвали  безопасной благодаря ее владениям, расположенным на территории Гренландии.

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