«Мои!» Актриса Ольга Арнтгольц показала поклонникам мужа и сына

Актриса Ольга Арнтгольц опубликовала в Instagram редкую семейную фотографию с мужем — режиссером Дмитрием Петрунем — и их общим трехлетним сыном Акимом. Для поклонников артистки это стало настоящей радостью, поскольку Арнтгольц отличается тем, что не любит делиться с общественностью личной жизнью.
«Мои», — подписала она снимок.
Дмитрий Петрунь и Ольга Арнтгольц поженились в 2016 году. По информации СМИ, роман между коллегами завязался на съемках сериала «Офицерские жены». Тогда артистка еще была замужем за актером Вахтангом Беридзе.