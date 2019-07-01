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  • «Мои!» Актриса Ольга Арнтгольц показала поклонникам мужа и сына

«Мои!» Актриса Ольга Арнтгольц показала поклонникам мужа и сына

Ольга Арнтгольц

ФОТО: SCANPIX

Артистка порадовала подписчиков в Instagram редкой семейной фотографией, пишет Пятый канал.

Актриса Ольга Арнтгольц опубликовала в Instagram редкую семейную фотографию с мужем — режиссером Дмитрием Петрунем — и их общим трехлетним сыном Акимом. Для поклонников артистки это стало настоящей радостью, поскольку Арнтгольц отличается тем, что не любит делиться с общественностью личной жизнью.

«Мои», — подписала она снимок.

Муж и сын Ольги Арнтгольц

ФОТО: Instagram

Дмитрий Петрунь и Ольга Арнтгольц поженились в 2016 году. По информации СМИ, роман между коллегами завязался на съемках сериала «Офицерские жены». Тогда артистка еще была замужем за актером Вахтангом Беридзе.

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