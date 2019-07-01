Пн, 1.07.2019
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  • Поотсманн?! Эстонская певица-красавица Элина Борн впервые показала своего возлюбленного

Поотсманн?! Эстонская певица-красавица Элина Борн впервые показала своего возлюбленного

Elina Born.

ФОТО: MyHits Awards

Накануне нового года эстонская певица Элина Борн, которая представляла нашу страну на «Евровидении» в 2015 году, впервые опубликовала в Instagram снимок со своим возлюбленным, однако лица молодого человека на том снимке было не разглядеть. 

Фанатов фото привело в замешательство. Некоторые и вовсе решили, что на снимке 25-летняя певица обнимается с другим представителем Эстонии на «Евровидении» Юри Поотсманном. Другие предположили, что таинственным молодым человеком может быть Томми Кэш, Отт Лепланд или Карл-Эрик Таукар. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Через пару дней Элина решила приоткрыть завесу тайны, но имени своего возлюбленного не назвала. По ее словам, он не является публичным человеком и занят в другой сфере. 

А вот вчера Элина наконец-то поделилась новым снимком. Имя молодого человека все еще остается загадкой, но теперь мы по крайней мере знаем, как он выглядит! 

Смотри фото!

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