Поотсманн?! Эстонская певица-красавица Элина Борн впервые показала своего возлюбленного

Фанатов фото привело в замешательство. Некоторые и вовсе решили, что на снимке 25-летняя певица обнимается с другим представителем Эстонии на «Евровидении» Юри Поотсманном. Другие предположили, что таинственным молодым человеком может быть Томми Кэш, Отт Лепланд или Карл-Эрик Таукар.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Через пару дней Элина решила приоткрыть завесу тайны, но имени своего возлюбленного не назвала. По ее словам, он не является публичным человеком и занят в другой сфере.

А вот вчера Элина наконец-то поделилась новым снимком. Имя молодого человека все еще остается загадкой, но теперь мы по крайней мере знаем, как он выглядит!