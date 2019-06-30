Представители Таллиннской пиццерии дерзят в ответ на критику клиентов

Следующая жалоба связана с тем, что клиента не поприветствовали по приходу в заведение. Он также раскритиковал спагетти с курицей и назвал пиццу худшей из всех, которые он когда-либо пробовал.

«У нас действительно нет человека, которые стоит в дверях и приветствует всех посетителей, но мы и не являемся рестораном, мы – буфет. И, судя по всему, вы не собирались в ресторан, ведь когда вы появились в нашем заведении, то тоже выглядели так, будто только что встали из постели и не удосужились даже расчесать волосы»,

Представитель пиццерии: обслуживающий персонал не обязан все время извиняться перед клиентами

Представитель Best pizza buffet Тийа Шапель сказала порталу Elu24, что за каждым комментарием стоит и поведение и отношения клиента к ситуации и заведению. «К сожалению, клиенты бывают двух типов: очень хорошие и приятные или люди немного другой категории», - поясняет Шапель.

По ее словам, клиенты часто говорят о ситуации только со своей стороны, именно поэтому и важно обсуждать видение ситуации с обеих сторон. «Конечно, нам не нравится, когда клиенты ведут себя грубо, иногда это доходит до абсурда. А мы, как обслуживающий персонал, должны всегда извиняться и не реагировать», - сказала представитель пиццерии.

Шапель думает, что, если отвечать клиентам на критику, в дальнейшем они будут более адекватно оценивать ситуации.

Представитель Best pizza buffet отметила, что, по ее мнению, подобные ситуации лучше обсуждать лицом к лицу, что, к сожалению, не всегда возможно.