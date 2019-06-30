Представители Таллиннской пиццерии дерзят в ответ на критику клиентов

В расположенном в центре Таллинна пицца-ресторане Best pizza buffet, видимо, никогда не слышали выражения: «Клиент всегда прав».
В Google можно прочитать около 300 отзывов о заведении, которое находится на улице Гонсиори в центре Таллинна. Средняя оценка заведения – 3.4, что означает, что негативных отзывов довольно много. Но Best pizza buffet решил не бороться с недочетами заведения, а грубо отвечать на критику клиентов.
Мы говорим о заведении типа «ешь столько, сколько сможешь», но стоит отметить, что еду можно брать только на протяжении двух часов. «На домашней странице могло бы быть больше информации. Никогда не слышала, что максимальное время, которое клиент может провести в заведении – 2 часа», - критикует заведение один из клиентов.
Best pizza buffet не потерялся с ответом. «Вы с компанией провели у нас в заведении несколько часов, наслаждаясь едой в больших количествах, поэтому не понимаю, в чем заключается проблема: вы снова проголодались или хотели получить и обед, и ужин с напитками за 9.90€?» - написал представитель заведения.
Другим комментаторам, которые отозвались о заведении в том же духе, представители ответили так же жестко.
«Большинству не надо даже говорить об ограничении времени в два часа, потому что они приходят, наедаются и дальше идут по своим делам. Но, к сожалению, бывают клиенты, которые думают, что в 10 евро входит питание на весь день. Они считают, что если посидеть пару часов, то, когда уже снова проголодаешься, можно набрать еще еды недоплачивая». Одному клиенту сделали замечание только после того, как он просидел в заведении 5 часов.
Однажды в заведении произошел случай, когда мать троих детей сильно разочаровалась в обслуживании. «На кассе выяснилось, что для ребенка нужно тоже покупать «проход» за 4 евро, а это половина от стоимости взрослого билета. Когда муж решил высказать свое мнение, что для маленького ребенка это дорого, нам высокомерно ответили, что мы можем пойти в другое заведение», - написала клиентка.
Естественно, представители заведения не согласились с таким описанием ситуации. «Как только вы вошли внутрь, ваш муж сразу начал ворчать, что вы все не очень голодные и только один из старших детей сказал, что он голоден. У нас возник вопрос: зачем приходить в буфет, который работает по принципу «съешь, сколько сможешь», если никто не голоден?» - ответил представитель буфета.
О качестве обслуживания и небольшом выборе еды высказался и один иностранец, на что ему ответили: «Ваши дети залезали в грязной обуви на наш диван, по-вашему, это вежливо?»
Финка Санна написала, что за ее 10-летнего ребенка пришлось заплатить как за взрослого. «Вы действительно считаете, что официантки должны знать, сколько вашему ребенку лет? – спросил представитель заведения. «Мы исправили цену, когда узнали точный возраст, так в чем тогда проблема? Вы слишком драматизируете!»
Еще один финн написал, что за остывшую еду ему не согласились вернуть деньги. «Когда вы уже заканчиваете есть ту гору еды, которую набрали, нелогично требовать вернуть деньги. Вы положили еду в несколько слоев на одну тарелку, не удивительно, что нижние остыли, пока вы до них добрались», - пояснил представитель Best pizza buffet.
Следующая жалоба связана с тем, что клиента не поприветствовали по приходу в заведение. Он также раскритиковал спагетти с курицей и назвал пиццу худшей из всех, которые он когда-либо пробовал.
«У нас действительно нет человека, которые стоит в дверях и приветствует всех посетителей, но мы и не являемся рестораном, мы – буфет. И, судя по всему, вы не собирались в ресторан, ведь когда вы появились в нашем заведении, то тоже выглядели так, будто только что встали из постели и не удосужились даже расчесать волосы»,
- ответили в заведении.
Представитель пиццерии: обслуживающий персонал не обязан все время извиняться перед клиентами
Представитель Best pizza buffet Тийа Шапель сказала порталу Elu24, что за каждым комментарием стоит и поведение и отношения клиента к ситуации и заведению. «К сожалению, клиенты бывают двух типов: очень хорошие и приятные или люди немного другой категории», - поясняет Шапель.
По ее словам, клиенты часто говорят о ситуации только со своей стороны, именно поэтому и важно обсуждать видение ситуации с обеих сторон. «Конечно, нам не нравится, когда клиенты ведут себя грубо, иногда это доходит до абсурда. А мы, как обслуживающий персонал, должны всегда извиняться и не реагировать», - сказала представитель пиццерии.
Шапель думает, что, если отвечать клиентам на критику, в дальнейшем они будут более адекватно оценивать ситуации.
Представитель Best pizza buffet отметила, что, по ее мнению, подобные ситуации лучше обсуждать лицом к лицу, что, к сожалению, не всегда возможно.