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Перенесший инсульт Носков снова запел
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Николай Носков

ФОТО: Pressifoto

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что после перенесенного инсульта музыкант Николай Носков вернулся к творчеству. В конце этого года экс-участник группы "Парк Горького" даст сольный концерт, пишут Дни.ру.

Несколько дней назад композитор разместил на своей странице в Instagram ролик, записанный в музыкальной студии. На видео Николай Носков сидит перед микрофоном и поет композицию на английском языке.

"Вот великий человек, который оказался в нашей студии", – рассказал Виктор Дробыш. Продюсер добавил, что в конце года бывший участник коллектива "Парк Горького" даст сольный концерт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях к ролику подписчики признались, что с нетерпением ждут возвращения Николая Носкова на сцену. "Великий, талантливый музыкант. Восхищаюсь!", "С возвращением!", "Хорошо поет. Дай Бог ему здоровья", "Какой голос", – написали пользователи.

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