Эвелин Сепп о гей-параде в Хельсинки: Горжусь Финляндией, а об Эстонии этого сказать не могу
Вчера, 29 июня, в Хельсинки прошел гей-парад, в котором принял участие и премьер-министр Финляндии Антти Ринне. Эвелин Сепп призналась, что гордится Финляндией, а вот о родине она этого сказать не может.
Вчера в столице Финляндии Хельсинки прошел гей-парад, в котором принял участие и премьер-министр страны Антти Ринне, который вместе с женой участвовал в марше.
Бывший политик Эвелин Сепп в этом году не смогла поучаствовать в параде, а вот в прошлом ей это удалось и она до сих пор находится под приятным впечатлением.
"В прошлом году случайно оказалась в это время в Хельсинки. Это было впечатляюще, все-таки около 100 тысяч человек", - сказала Сепп.
"Горжусь Финляндией, а об Эстонии этого, к сожаления, не могу сказать. Часто в правами человека у нас так, что есть те, кто защищен, а есть те, кто - нет и они не являются приоритетом. Ценности - они либо есть, либо их нет", - говорит она.
Поэтому Эвелин Сепп обратилась к бывшему однопартийцу и нынешнему премьер-министру Эстонии Юри Ратасу: "Юри Ратас, когда ты присоединишься к Ринне?"