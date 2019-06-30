Вс, 30.06.2019
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  • Эвелин Сепп о гей-параде в Хельсинки: Горжусь Финляндией, а об Эстонии этого сказать не могу

Эвелин Сепп о гей-параде в Хельсинки: Горжусь Финляндией, а об Эстонии этого сказать не могу
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Вчера, 29 июня, в Хельсинки прошел гей-парад, в котором принял участие и премьер-министр Финляндии Антти Ринне. Эвелин Сепп призналась, что гордится Финляндией, а вот о родине она этого сказать не может.

Вчера в столице Финляндии Хельсинки прошел гей-парад, в котором принял участие и премьер-министр страны Антти Ринне, который вместе с женой участвовал в марше.

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне (посередине) и его жена Хета Раволайнен-Ринне (слева).

ФОТО: EMMI KORHONEN/AFP/Scanpix

Бывший политик Эвелин Сепп в этом году не смогла поучаствовать в параде, а вот в прошлом ей это удалось и она до сих пор находится под приятным впечатлением.

"В прошлом году случайно оказалась в это время в Хельсинки. Это было впечатляюще, все-таки около 100 тысяч человек", - сказала Сепп.

"Горжусь Финляндией, а об Эстонии этого, к сожаления, не могу сказать. Часто в правами человека у нас так, что есть те, кто защищен, а есть те, кто - нет и они не являются приоритетом. Ценности - они либо есть, либо их нет", - говорит она.

Поэтому Эвелин Сепп обратилась к бывшему однопартийцу и нынешнему премьер-министру Эстонии Юри Ратасу: "Юри Ратас, когда ты присоединишься к Ринне?"

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