Страсти накаляются: Елена Темникова согласна пройти полиграф в прямом эфире

— Я смотрю, моё интервью (Ирине Шихман. — Прим. Лайфа) породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь, — сообщила она, добавив, что готова пройти полиграф в прямом эфире YouTube.