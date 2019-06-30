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  • Страсти накаляются: Елена Темникова согласна пройти полиграф в прямом эфире

Страсти накаляются: Елена Темникова согласна пройти полиграф в прямом эфире

Елена Темникова

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Экс-солистка группы "Серебро" Елена Темникова ответила на заявление своей бывшей коллеги по музыкальному коллективу Ольги Серябкиной о якобы романе между ними. Об этом она написала в Инстаграме, пишет Лайф.

— Я смотрю, моё интервью (Ирине Шихман. — Прим. Лайфа) породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь, — сообщила она, добавив, что готова пройти полиграф в прямом эфире YouTube.

Напомним, что Елена Темникова покинула музыкальную группу в 2014 году, а Ольга Серябкина последовала за ней осенью прошлого года, начав сольную карьеру.

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